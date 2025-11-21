Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Η οδηγός έχασε τη ζωή της

Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι των Παλουκίων στη Σαλαμίνα, όταν ένα επιβατικό όχημα, που οδηγούσε μία γυναίκα περίπου 65 ετών, κατέληξε στη θάλασσα. Δυστυχώς, η οδηγός ανασύρθηκε νεκρή από δύτες του Λιμενικού, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης μαζί με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το salamina-press, η οδηγός είχε προμηθευτεί κανονικά εισιτήριο για την επιβίβαση στο φέρι μποτ. Ωστόσο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα κατευθύνθηκε προς το νερό, αντί για τον καταπέλτη του πλοίου.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, το όχημα κινήθηκε ξαφνικά με μεγάλη ταχύτητα προς σημείο του λιμανιού όπου εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε φέρι μποτ. Το αυτοκίνητο φέρεται να διένυσε αρκετά μέτρα πριν καταλήξει στο νερό. Λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει βρέθηκε σε αρκετή απόσταση από την προβλήτα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις για την επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν δύτες του Λιμενικού Σώματος, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής με όχημα και πυροσβέστες, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

newsbomb.gr