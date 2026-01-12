Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Ιωνία, στη διασταύρωση της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής, όταν ένας πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Το τραγικό περιστατικό οδήγησε στον θάνατο του άνδρα, παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τις Αρχές να σπεύδουν αμέσως στο σημείο. Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στη λεωφόρο Κύμης, όμως οι προσπάθειες για την παροχή πρώτων βοηθειών στον πεζό ήταν ανεπιτυχείς.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 έως 65 ετών, μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα.

newsbomb.gr