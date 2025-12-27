Τραγωδία στα Βαρδούσια: Αυτοί είναι οι τέσσερις ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα

Μία από τις πιο σοκαριστικές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων ετών εκτυλίχθηκε στα Βαρδούσια Όρη της Φωκίδας, όπου τέσσερις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα σε δύσβατο σημείο. Οι διασώστες τους εντόπισαν θαμμένους κάτω από το χιόνι, σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένους, αποτυπώνοντας τον αιφνιδιασμό και την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η τραγωδία.

Πίσω από τους αριθμούς και τα επιχειρησιακά δεδομένα, βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι με κοινό πάθος για την ορειβασία, όνειρα και προσωπικές διαδρομές, οι οποίοι πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη τους για τη φύση.

Διαβάστε επίσης

Θανάσης Κολοτούρος: Ο έμπειρος ορειβάτης από τα Λεχαινά

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ηλείας ο θάνατος του Θανάση Κολοτούρου, 55 ετών, με καταγωγή από τα Λεχαινά. Ο άτυχος ορειβάτης ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Θανάσης Κολοτούρος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του θαμμένος κάτω από τη χιονοστιβάδα, μαζί με ακόμη τρεις ορειβάτες - δύο άνδρες και μία γυναίκα- σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο της ορεινής Φωκίδας. Η ομάδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης από τον οικισμό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο μια απαιτητική χειμερινή διαδρομή στα Βαρδούσια, όμως από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους.

Συγκλονίζει το στοιχείο ότι στην ίδια εξόρμηση, σύμφωνα με το patrisnews.gr επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, στενός φίλος του 55χρονου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που, όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, ειδοποίησε τις Αρχές, αποφεύγοντας οριακά να προστεθεί ακόμη ένα όνομα στη λίστα των θυμάτων.



Γιώργος Δόμαλης: Ο επικεφαλής της ομάδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο βουνό, που γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή. Όπως ανέφεραν φίλοι του, διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και πραγματοποιούσε συχνά αναβάσεις στην περιοχή.

Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, αναφερόμενος στον Γιώργο Δόμαλη και στην εξόρμηση της παρέας: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δυο φίλους ανεβήκανε στο βουνό». Άλλος ορειβάτης ανέφερε: «Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο».

Ο άτυχος Γιώργος Δόμαλης ήταν απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και είχε συνιδρύσει εταιρείες με αντικείμενο την καινοτομία στο εμπόριο, αξιοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.



Κωνσταντίνος Πατίκας: Ο άνθρωπος της τεχνολογίας και των extreme sports

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Πατίκας, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έντονη αγάπη για τα extreme sports και την περιπέτεια, ενώ μοιραζόταν συχνά στιγμές από τις δραστηριότητές του, ακόμη και μέσα από κανάλι στο YouTube.



Θεοδώρα Καπλάνη: Η δασκάλα που αγαπούσε τη φύση

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στα Τρίκαλα και ιδιαίτερα στη Φωτάδα ο θάνατος της Θεοδώρας Καπλάνη, 31 ετών, εκπαιδευτικού, που παρασύρθηκε από τη φονική χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Η Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων, εργαζόταν ως αναπληρώτρια δασκάλα στο Ναύπλιο. Φίλοι και συγγενείς μιλούν για μια γυναίκα με σπάνιο ήθος, βαθιά αγάπη για την εκπαίδευση και αφοσίωση στους μαθητές της. Για εκείνη, το βουνό δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής, αλλά τρόπος ζωής και εσωτερικής ισορροπίας.





Το χρονικό της τραγωδίας στα Βαρδούσια Όρη

Οι τέσσερις ορειβάτες ξεκίνησαν την ανάβασή τους το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο μια απαιτητική διαδρομή στα Βαρδούσια. Το όχημά τους εντοπίστηκε, ενώ τα ίχνη τους χάνονταν απότομα σε σημείο λίγο πριν από την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομες πλαγιές και κάθετα περάσματα.

Το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας εξεταζόταν σοβαρά από τις πρώτες ώρες, καθώς το χιόνι ήταν φρέσκο και έφτανε έως το γόνατο. Οι έρευνες διεξήχθησαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα και μεγάλο υψόμετρο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, εθελοντές διασώστες και drone με θερμικές κάμερες.

parapolitika.gr