Τραγωδία σε πεδίο βολής: Έως και την Παρασκευή το τριήμερο πένθος για τον 19χρονο Ραφαήλ – Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος Επιλοχίας

Ο 19χρονος στρατιώτης έχασε ακαριαία τη ζωή του, μετά την έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο. Η χειροβομβίδα απασφάλισε κατά τη διάρκεια έλεγχου του οπλισμού. Από την έκρηξη τραυματίστηκε βαριά κι ένας 39χρονος επιλοχίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου, κήρυξε τριήμερο πένθος, στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης του Σώματος Υλικού Πολέμου με την ειδικότητα του πυροτεχνουργού, είχε αποφοιτήσει από το σχετικό σχολείο και μετατέθηκε στη Ρόδο περίπου πριν από μία εβδομάδα.

Στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά 39χρονος Επιλοχίας και πατέρας δυο παιδιών, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Οι καταθέσεις των στρατιωτικών που ήταν παρόντες στο πεδίο βολής Αφάντου αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σιδέρη για το ΕΡΤnews, το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου που κάνουν οι πυροτεχνουργοί για την καλή λειτουργία των πυρομαχικών. Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης και ο 39χρονος επιλοχίας έκαναν ως πυροτεχνουργοί τον έλεγχο των χειροβομβίδων πριν αυτές μοιραστούν στους εκπαιδευόμενους. Το μοιραίο συνέβη όταν οι δύο στρατιωτικοί είχαν στα χέρια τους χειροβομβίδα αμυντικού τύπου.

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα της αντιπολίτευσης.

