Τραγωδία: Πνίγηκε πεντάχρονο παιδάκι σε πισίνα ξενοδοχείου

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Σαντορίνη, όταν ένα αγοράκι μόλις 5 ετών, με καταγωγή από την Ινδία, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού βρισκόταν εκείνη την ώρα στην παραλία, ενώ ο πατέρας – που ερευνάται από τις Αρχές – ερευνάται που βρισκόταν.

Διαβάστε επίσης

Συμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, βάθους περίπου 1,40 μ. απο λουόμενους. Παρότι στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ήταν ήδη αργά. Το 5χρονο παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παραμένουν ερωτήματα για το πώς το μικρό παιδί βρέθηκε μόνο του στον χώρο της πισίνας, καθώς το συγκεκριμένο ξενοδοχείο φέρεται να είναι “adults only”, γεγονός που δημιουργεί απορίες για το πώς έγινε δεκτό το παιδί ως φιλοξενούμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για πισίνες βάθους έως 1,50 μ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη, αλλά οφείλει να υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο σε πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.