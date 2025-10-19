Τραγωδία: Πέθανε 21χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Έφυγε από τη ζωή ο 21χρονος Κ.Φ. που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα και έδινε μάχη εδώ και εννέα μήνες για τη ζωή του.

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε γίνει στις 22 Ιανουαρίου 2025 και από τότε λόγω του σοβαρού τραυματισμού ταλαιπωρούνταν με την υγεία του.

Έδινε μεγάλη μάχη το παλικάρι για να κρατηθεί στη ζωή, όπως αναφέρει το evima.

Το χρονικό του τροχαίου ατυχήματος

Το τροχαίο ατύχημα είχε συμβεί στη Δροσιά Χαλκίδας όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτω υπό άγνωστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας και βρέθηκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί σοβαρά.

Τον νεαρό άνδρα απεγκλώβισαν άνδρες της Πυροσβεστικής ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι ο 20χρονος (τότε) διασωληνώθηκε και μεταφέρεται σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή προερχόμενο από την ακαδημία του Ερμήλιου Soccer club στη Δροσιά Χαλκίδας.

Η τραγική είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει στο πένθος τη οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους του.