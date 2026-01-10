Τραγωδία: Νεκρός o 27χρονος κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα

Τραγικό τέλος είχε η εκτεταμένη επιχείρηση που στήθηκε από τις αρχές στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί της Βιάννου για τον εντοπισμό νεαρού άνδρα, ο οποίος είχε πέσει σε χαράδρα.

Δυστυχώς, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή εθελοντών που συμμετείχαν στην προσπάθεια.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του viannitika.gr, πρόκειται για 27χρονο που είχε μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να γλίστρησε και να κατέπεσε σε χαράδρα βάθους 80-100 μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή "Πετριθιά".

Ο νεαρός κατάγεται από την Άνω Βιάννο και προέρχεται από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι.