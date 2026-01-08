Τραγωδία: Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος μέσα στο σπίτι του

Σοκ έχει προκαλέσει στο Αλιβέρι ο εντοπισμός νεκρού άνδρα περίπου 45 ετών μέσα στο σπίτι του σήμερα Πέμπτη 8/1, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviareporter.gr. Ο άνδρας, φέρεται να ζούσε μόνος του και όλα δείχνουν ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Την αστυνομία ειδοποίησαν γείτονες, καθώς στην περιοχή είχε γίνει έντονα αντιληπτή δυσάρεστη οσμή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν τον άνδρα νεκρό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές.