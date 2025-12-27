Τραγωδία: Νεκρός 58χρονος έξω από το σπίτι του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αβαρίκου και της ευρύτερης περιοχής του Θέρμου από την είδηση του θανάτου ενός 58χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χτες το μεσημέρι, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thermonews.gr, το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε από περαστικούς έξω από την οικία του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν την έρευνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δίπλα στον 58χρονο βρέθηκε μια κυνηγετική καραμπίνα, η οποία φέρεται να είναι το όπλο με το οποίο ο αυτόχειρας έκοψε το νήμα της ζωής του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου διενεργεί τη σχετική προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαρύ πένθος στο χωριό του Αβαρίκου, καθώς ο 58χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό μέλος της τοπικής κοινωνίας.