Τραγωδία: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από τα ξημερώματα της Τρίτης τον Βόλο σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το THE NEWSPAPER. Ένας 20χρονος φοιτητής, μοναχογιός της οικογένειάς του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από μοιραία πτώση σε φωταγωγό πολυκατοικίας.

Ο νεαρός, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη.

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο, με τους γονείς του να καταρρέουν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

Ο θάνατος του 20χρονου σκoρπίζει ανείπωτη θλίψη στην τοπική κοινωνία, που παρακολουθεί με οδύνη ακόμη ένα νέο παιδί να χάνεται τόσο άδικα.