Τραγωδία: Νεκρό 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, ο 3χρονος που το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά, πέφτοντας από μάντρα και από ύψος περίπου 2 μέτρα, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Διαβάστε επίσης

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου.

Την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς βρισκόταν σε χωράφι.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24.news το παιδί έπαιζε με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας πέφτοντας μάλιστα μαζί από τη μάντρα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” και συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.