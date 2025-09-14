Τραγωδία: Νεκρή 48χρονη σε τροχαίο

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, με θύμα μία 48χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το thenewspaper η άτυχη οδηγός κινούνταν με το δίκυκλό της, όταν στη διασταύρωση των οδών Κυρίλλου και Θράκης συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί στο οδόστρωμα, τραυματισμένη θανάσιμα στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όμως η 48χρονη βρέθηκε χωρίς σφυγμό. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της.

Η Τροχαία Βόλου έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.