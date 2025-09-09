Τραγωδία: Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλαμάτα, όταν λίγο μετά τις 12:20, αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, κινούμενο στην οδό Αρτέμιδος, εξετράπη της πορείας του -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- και προσέκρουσε σε δέντρα στη νησίδα. Μαζί του στο όχημα βρισκόταν μια 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σφοδρή σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό, καθώς και η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 23χρονος οδηγός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Ρεπορτάζ: Μαρία Τομαρά

ertnews.gr