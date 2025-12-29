Τραγωδία: Νεκρά δύο αδέρφια από αναθυμιάσεις

Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία η τραγωδία στην Κρύα Βρύση Μετεώρων, όπου δύο αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά στο σπίτι τους.

Πρόκειται για μια γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι τους, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής που ανησύχησαν καθώς δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από το ρεπορτάζ του trikalanews.gr, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι ο θάνατός τους πιθανόν οφείλεται σε αναθυμιάσεις, ενδεχομένως από ατελή καύση ξυλόσομπας που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση του χώρου. Ωστόσο, η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται προκειμένου να δοθεί η τελική και τυπική επιβεβαίωση για τα αίτια του θανάτου.

Το τραγικό περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ενώ υπενθυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τους κινδύνους από τη χρήση συσκευών θέρμανσης χωρίς επαρκή εξαερισμό.