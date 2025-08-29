Τραγωδία: Μηχανή παρέσυρε γυναίκα και την εγγονή της - Νεκρή η άτυχη γυναίκα, τραυματίστηκε το παιδί

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και η εγγονή της περίπου 8 ετών τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Ακτη Δυμαίων της Πάτρας στο ύψος της Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr ο οδηγός της μηχανής έφυγε από το φανάρι (υπάρχει καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα πώς έφυγε με κόκκινο, αλλά είναι κάτι που εξετάζεται) και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης

Χτύπησε την γυναίκα η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα. Το κοριτσάκι το κρατούσε στο δεξι χέρι (περνούσε από το πάρκο απέναντι στη νησίδα) και έτσι η μηχανή χτύπησε πρώτα την άτυχη γυναίκα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μέτρα μακριά με τον οδηγό να πέφτει αλλά να τραυματίζεται ελαφρα.

Δυστυχώς η γυναίκα (η γιαγιά) κατέληξε, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Εχει τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος ενώ η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.