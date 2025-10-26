Τραγωδία – Κυνηγός έχασε τη ζωή του

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στο Πήλιο, όπου ένας 64χρονος κυνηγός βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα που είχε βγει για κυνήγι με φίλους του.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr η παρέα βρισκόταν σε δύσβατη, βραχώδη περιοχή μεταξύ Χανίων και Κισσού, όταν – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – ο άτυχος άνδρας έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό. Η πτώση ήταν σφοδρή και τον τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του σχεδόν ακαριαία.

Οι σύντροφοί του προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, όμως, παρά την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, η επιχείρηση διάσωσης κατέληξε σε ανάσυρση της σορού του.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βορείου Πηλίου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.