Τραγωδία: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε μαζί με το μωρό

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Πατήσια, όπου εντοπίστηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας νεκρή μια 34χρονη γυναίκα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, η γυναίκα, που ήταν σε προχωρημένη κύηση, γέννησε μόνη της, αλλά έχασε την ζωή της όπως και το νεογέννητο παιδί της. Στο μεταξύ την ίδια ώρα στο διαμέρισμα ήταν και τα δύο ανήλικα τέκνα της.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, που έσπευσε στο σημείο, ο θάνατος της 34χρονης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα βγουν μετά το τέλος της ιατροδικαστικής εξέτασης.