Τραγωδία: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αυλωναρίου Ευβοίας η είδηση του θανάτου μίας 65χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε κρεμασμένη μέσα στο σπίτι της, το απόγευμα της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, η γυναίκα δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα ο γιος της να ανησυχήσει και να σπεύσει στο σπίτι για να δει τι συμβαίνει. Εκεί αντίκρισε το τραγικό θέαμα, καθώς η μητέρα του ήταν κρεμασμένη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ωστόσο όλα θα διαπιστωθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η γυναίκα δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

Η είδηση έχει σκορπίσει θλίψη στο χωριό, καθώς η 65χρονη ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην περιοχή.