Τραγωδία: Γνωστός επιχειρηματίας έβαλε τέλος στη ζωή του - Τον βρήκε ο πατέρας του

Ένα δυσάρεστο περιστατικό συγκλόνισε την Αμαλιάδα και ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία του Καρδαμά, αφού γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, ηλικίας 58 ετών, βρέθηκε νεκρός στη θέση «Πετρούλες», κοντά στον Άγιο Διονύσιο, από οικείο του πρόσωπο.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο χαγιάτι του σπιτιού του από τον πατέρα του, που συγκλονισμένος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Ο εκλιπών ήταν γνωστός στην περιοχή για τη δραστηριότητά του στον επιχειρηματικό χώρο.

Διαβάστε επίσης

Όλοι έμειναν έκπληκτοι από το δυσάρεστο συμβάν, καθώς στην καθημερινότητά του δεν είχε παρατηρηθεί κάτι που να προμηνύει ότι θα προχωρούσε στο απονενοημένο διάβημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, είχε φροντίσει με σημείωμα να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αυτοχειρία και οι οποίοι είχαν να κάνουν με προβλήματα που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Οι συμπολίτες του πάντως αναφέρουν ότι είχε περιορίσει τις εμφανίσεις του.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν τον 58χρονο στην απόφαση αυτή, τη στιγμή που η τοπική κοινότητα εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια ενός γνωστού και ιδιαίτερα δραστήριου ανθρώπου.