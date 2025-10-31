Τραγωδία: Φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλειο – Νεκροί μάνα και γιος

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή τους ένας άντρας και μια γυναίκα καθώς άφησαν την τελευταία τους πνοή σε ένα φλεγόμενο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το βράδυ όταν σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά ξέσπασε φωτιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μια 90χρονη με τους δύο γιους της 60 και 50 περίπου ετών και την κόρη της. Όταν ξέσπασε η φωτιά ο 50χρονος πήδηξε από την ταράτσα ενώ η μητέρα με τον 60χρονο ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα βρήκαν τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον 50χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην είναι γνωστή.