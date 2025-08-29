Τραγωδία: Έπεσε από τις σκάλες και σκοτώθηκε

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Ηράκλειο προκαλώντας σοκ στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης όταν μία 76χρονη γυναίκα ανέβαινε τις εξωτερικές σκάλες του σπιτιού της για να ανέβει από το υπόγειο στο ισόγειο.

Διαβάστε επίσης

Άγνωστο πως, η άτυχη γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος και παρέλαβε την 76χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στην ζωή η άτυχη γυναίκα είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή με αποτέλεσμα όταν έφτασε στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.