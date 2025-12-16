Τραγωδία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο άτομο μέσα σε φλεγόμενο ΙΧ – Πυρκαγιά την ίδια ώρα στο σπίτι του

Μακάβριο εύρημα μέσα σε αυτοκίνητο που καιγόταν, εντόπισαν πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πολυδρόσου το πρωί της Τρίτης (16/12/25).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, μέσα στο όχημα βρέθηκε απανθρακωμένο ένα άτομο.

Διαβάστε επίσης

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι καιγόταν σπίτι στην Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που είναι και ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος!

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενεργούν και στα δύο συμβάντα, καθώς η πυρκαγιά στο σπίτι βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τα γεγονότα μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας.