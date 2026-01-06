Τραγωδία: Ένας νεκρός και 3 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ

Με αίμα βάφτηκε η οδός Αντωνίου Πετραλιά, για άλλη μια φορά στην είσοδο της Αμαλιάδας το βράδυ της Δευτέρας.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και ακόμα ένας χαροπαλεύει στο νοσοκομείο της πόλης, όπως αναφέρει το ilialive..

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο συνέβη στο ύψος της αντιπροσωπείας Μάργαρη - κοντά στο σούπερ μάρκετ Lidl, όταν αυτοκίνητο επιχείρησε να μπει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά από κάθετο δρόμο και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, κινούμενο από τον κόμβο Παπακασέλα προς Αμαλιάδα.

Ο νεκρός και ο βαριά τραυματίας επέβαιναν στο κόκκινο όχημα που επιχείρησε να στρίψει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, ενώ δύο άλλο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Δείτε video:

Δείτε φωτογραφίες: