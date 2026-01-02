Τραγωδία: Δεν άντεξε τον χαμό των παιδιών του και έδωσε τέλος στη ζωή του

Τέλος στη ζωή του έδωσε ένας ηλικιωμένος στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες.

Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία ο άνδρας έστρεψε την κυνηγετική του καραμπίνα στον εαυτό του και αυτοκτόνησε, μέσα στο πατρικό του σπίτι στην περιοχή του Χρυσοβεργίου, στο οποίο δεν έμενε κάποιος, αλλά ο ίδιος επισκεπτόταν συχνά.

Η εκτίμηση είναι οτι ο άνδρας δεν άντεξε των χαμό των δυο παιδιών του, τα οποία έφυγαν από τη ζωή σε διάστημα λίγων μηνών. Ο ένας γιός του, όπως λένε οι πληροφορίες, έχασε την ζωή του στο χειρουργείο νοσοκομείου της Αθήνας, όταν πήγε να κάνει κάποια επέμβαση καρδιάς, ενώ ο δεύτερος έφυγε από την επάρατη νόσο δυο- τρείς μήνες αργότερα.

Όπως αναφέρει το aixmi-news.gr αυτά τα απανωτά χτυπήματα για την οικογένεια συνέβησαν πριν από περίπου 6 μήνες.

Στο σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο άνδρας μέσα σε μια λίμνη αίματος και την καραμπίνα στα χέρια, έχουν σπεύσει αστυνομικοί που εξετάζουν τον χώρο.