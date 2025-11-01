Τραγωδία: Βρέθηκε νεκρός 50χρονος στον ακάλυπτο πολυκατοικίας

Τραγωδία το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καποδιστρίου στην Πάτρα.

Από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας έπεσε στον ακάλυπτο στο πίσω μέρος, 50χρονος άνδρας ο οποίος διέμενε σε διαμέρισμα. Τον άτυχο άνδρα βρήκε μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία άμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία.

Περιπολικό και διασώστης του ΕΚΑΒ έφθασαν στο σημείο, όμως διεπιστώθη πως ο άνδρας ήταν νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news ζούσε μόνος του καθώς οι δικοί του είχαν αποβιώσει και αντιμετώπιζε καρδιολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου διενεργεί η Αστυνομία.

