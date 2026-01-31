Τραγωδία: Βρέθηκε νεκρός 48χρονος που είχε εξαφανιστεί πριν 14 μέρες

Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον 48χρονο Χρήστο Μαντίδη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 17 Ιανουαρίου στον Πύργο Ορεστιάδας, όπου και διέμενε.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μετά από δύο εβδομάδες σε χωράφια ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια, από έναν κάτοικο της περιοχής που είχε βγει για κυνήγι με τα σκυλιά του. Το σώμα βρισκόταν σε δύσβατο σημείο, μακριά από τον επαρχιακό δρόμο, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί ότι πιθανότατα έχασε τον προσανατολισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από τη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην Αλεξανδρούπολη.

Η αδελφή του είχε αναφέρει ότι ο Μαντίδης, χρησιμοποιώντας το μηχανάκι του, φαίνεται πως κινήθηκε μέσω Λεπτής και Παταγής προς το Σιτοχώρι, όπου επρόκειτο να συναντήσει κάποιον, πριν χαθούν τα ίχνη του.

Πηγή: eleftherostypos.gr