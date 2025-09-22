Τραγωδία: Βρέφος δύο μηνών εντοπίστηκε νεκρό – Συνελήφθησαν οι γονείς του

Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένα βρέφος μόλις δύο μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί όταν οι γονείς του βρέφους ξύπνησαν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που έμεναν στις Καλύβες του Αποκόρωνα Χανιών και πήγαν να ξυπνήσουν το μωρό τους που βρισκόταν σε διπλανό κρεβατάκι.

Διαβάστε επίσης

Δυστυχώς, είδαν το βρέφος να μην ξυπνάει και κατάλαβαν πως δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το άτυχο βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο» ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για οικογένεια Φιλανδών η οποία απολάμβανε, μέχρι και εκείνη τη στιγμή, τις διακοπές της στα Χανιά.