Τραγωδία: Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο

Ένα βρέφος 11 μηνών έχασε την ζωή του χθες το βράδυ, όταν έφτασε νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όπου είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί του νοσοκομείου που είχαν ενημερωθεί από τους συναδέρφους τους του Κέντρου Υγείας, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50′ χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.

Το μωράκι είναι Ρομά, έμενε με τον παππού και την γιαγιά του και αντιμετώπιζε παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή την φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

