Τραγωδία: Άντρας σκοτώθηκε πέφτοντας από σκάλα

Θλίψη έχει σκορπίσει στην κοινωνία του Προκοπίου η είδηση του θανάτου ενός 65χρονου άνδρα, γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού στην τοπική κοινωνία, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από σκάλα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου, όταν ο 65χρονος, ιδιοκτήτης γνωστής επιχείρησης στην περιοχή, ανέβηκε σε σκάλα για να κλαδέψει δέντρο στην αυλή του μαγαζιού του, που βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου στο Προκόπι Ευβοίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άτυχος άνδρας έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος στο έδαφος, τραυματιζόμενος σοβαρά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντάς τον στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 65χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαρύ πένθος στο Προκόπι, καθώς ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και δραστήριος επαγγελματίας, με μακροχρόνια παρουσία στην τοπική κοινωνία.