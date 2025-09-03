Τραγωδία: άντρας έπεσε στο πηγάδι της αυλής του και σκοτώθηκε

Νεκρός ανασύρθηκε από πηγάδι της αυλής του στον Αλμυρό ο 78χρονος Χ. Δ .

Όπως αναφέρει το gegonota.news στις 11 σήμερα το πρωί ο ηλικιωμένος έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο πηγάδι και εγκλωβίστηκε σε βάθος 15 μέτρων, από όπου ανασύρθηκε νεκρός από την Πυροσβεστική.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο και τον Δρυμώνα Αλμυρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 78χρονο.

Στον Αλμυρό μετέβη εσπευσμένα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Λάρισα, το οποίο αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσέγγισε τον 78χρονο και τον ανέσυρε από το πηγάδι .

Οταν τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού διαπιστώθηκε ο θάνατός του από τα σοβαρά τραύματα που προκάλεσε η πτώση.