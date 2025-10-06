Τραγωδία: Άντρας έβαλε τέλος στη ζωή του

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής σε ορεινό χωριό του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Ένας 83χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του δια του απαγχονισμού, στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Ο ηλικιωμένος όπως και η σύζυγός του, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr το πρωί κάποια στιγμή η σύζυγός, έχασε την επαφή μαζί του και παρά τα προβλήματα που την έχουν καταβάλει, προσπάθησε να φτάσει στο τηλέφωνο να ζητήσει βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα ένας γείτονας ανακάλυψε την τραγική πραγματικότητα...

Ο 83χρονος ήταν νεκρός...

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση...