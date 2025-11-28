Τραγωδία: Άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και μετά έδωσε τέλος στη ζωή του - Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής

Τραγωδία πριν από λίγη ώρα στο Μενίδι, έπειτα από τηλεφώνημα άνδρα που δήλωσε την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, υλοποιώντας την απειλή του.

Συγκεκριμένα, η Άμεση Δράση έλαβε κλήση από έναν περίπου 60χρονο άνδρα, ο οποίος ενημέρωσε ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Άμεσα, δυνάμεις της Ομάδας ΔΙΑΣ κατευθύνθηκαν στο σημείο για να ελέγξουν την κατάσταση. Μετά από προσπάθειες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στην πολυκατοικία και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο ήταν ανοιχτή.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό του διαμερίσματος, εντόπισαν τον άνδρα αιμόφυρτο, με τραύμα από αυτοπυροβολισμό χρησιμοποιώντας καραμπίνα.

Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής.

