Τραγωδία: 58χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε

Την τελευταία του πνοή άφησε το Σάββατο ένας 58χρονος άνδρας από τη Γερμανία ο οποίος τα τελευταία χρόνια διέμενε μόνιμα στην Κάντανο του Δήμου Καντάνου - Σελίνου στα Χανιά.

Ο άτυχος 58χρονος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου και κατόπιν στο Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με το cretalive.gr για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι αρχές με την ΕΛ.ΑΣ να χαρακτηρίζει αιφνίδιο τον θάνατο του άτυχου Γερμανού.