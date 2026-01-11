PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Τραγωδία: 55χρονος γνωστός επιχειρηματίας κατέρρευσε την ώρα που διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί και πέθανε

1
12:59 | 11/01/2026

Ένας άνδρας 55 ετών εξέπνευσε τις πρώτες πρωινές ώρες σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στη Λάρισα.

Κατά τις πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για επιχειρηματία στον οποίο ανήκει γνωστό κατάστημα εστίασης στην πόλη. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε νυχτερινό μαγαζί που βρίσκεται επί της οδού Φαρσάλων, με τον 55 περίπου ετών άνδρα, να καταρρέει την ώρα που χόρευε, δημιουργώντας πανικό στο μαγαζί.

Διαβάστε επίσης

Ο άτυχος άνδρας εξέπνευσε όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες από ανακοπή καρδιάς.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και η αστυνομία, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis