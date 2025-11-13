Τραγωδία: 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτό που συνέβη την Τετάρτη, στο Μαυρονέρι Κιλκίς λόγω του θανάτου του 40χρονου κρεοπώλη του χωριού.

Ο 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδήσεις.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταματήσουν την αιμορραγία που ήταν ακατάσχετη, ο 40χρονος κρεοπώλης άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου.