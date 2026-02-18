Τραγωδία: 38χρονη μητέρα τριών παιδιών έχασε τη ζωή της

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Σκιάθου με την είδηση του θανάτου 38χρονης Κωνσταντίνας Κατσούρα μητέρα 3 παιδιών, δύο αγοριών και ενός νεογέννητου κοριτσιού που είχε φέρει στον κόσμο πριν από 20 ημέρες.

Πριν μία εβδομάδα η άτυχη γυναίκα είχε διακομισθεί με βαρύ εγκεφαλικό στο Νοσοκομείο Βόλου αλλά η κατάστασή της είχε βελτιωθεί.

Κανένας όμως σήμερα το πρωί δεν περίμενε την δυσάρεστη εξέλιξη για τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της. Αν και οι γιατροί έκαναν προσπάθειες το χαμόγελο της Κωνσταντίνας "έσβησε" για πάντα.

Κανένας στη Σκιάθο δεν μπορεί να πιστέψει το άσχημο αυτό γεγονός αφού η Κωνσταντίνα ήταν αξιαγάπητη και χαμογελαστή. Εργαζόταν ως ξενοδοχοϋπάλληλος και το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Vodafone.

Ηταν δραστήρια κοινωνικά παίρνοντας μέρος και σε εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος όπως τις τελευταιες στο ψηφοδέλτιο "Σκιάθος για όλους"

skiathoslife.gr