Τραγωδία: 29χρονος έχασε τη ζωή του

Με… αίμα βάφτηκε ξανά η άσφαλτος της Κρήτης καθώς ένας νεαρός έχασε την ζωή του μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα όταν ένας 29χρονος οδηγός μηχανής την ώρα που κινούνταν σε δρόμο της Κισάμου στο ύψος του λιμανιού χάνει τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο οδόστρωμα σοβαρά τραυματισμένος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να κρατήσουν τον άτυχο νεαρό στην ζωή.

Δυστυχώς όμως ο 29χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: cretapost.gr