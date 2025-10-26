Τραγωδία: 29χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του

Σοκ προκαλεί η νέα αυτοκτονία που σημειώθηκε στην Κρήτη με έναν νεαρό άντρα να βάζει τέλος στην ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το πρωί όταν περαστικός που διέσχιζε το πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά βρέθηκε μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα καθώς αντίκρισε έναν νεαρό άντρα που είχε κρεμαστεί από ένα δέντρο.

Σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 29χρονο ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες όμως να μην μπορούν να του προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς ήδη είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Την ίδια ώρα άντρες της αστυνομίας ερευνούν τους λόγους που ο 29χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του.