Τραγικό τροχαίο – Νεκρός 45χρονος δικυκλιστής

08:39 | 07/09/2025

Το απόγευμα του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου,  γύρω στις οκτώ, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην επαρχιακή οδό που συνδέει τη Μύρινα με τον Μούδρο, στο ύψος του Λιβαδοχωρίου , με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσει τη ζωή του ένας 45χρονος άνδρας.

Ο οδηγός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, όταν σε προσπάθεια παράκαμψης προπορευόμενου ΙΧ οχήματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο limnoslive.gr ακούμπησε πάνω σε αυτό και έχασε την ισορροπία του. Η μηχανή ανατράπηκε και ο ίδιος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Τροχαία Μύρινας έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

