Τραγικό τέλος για 29χρονο: έπεσε ενώ περπατούσε και τραυματίστηκε θανάσιμα!

Τραγικό τέλος βρήκε στην Κρήτη ένας 29χρονος από τη Γερμανία, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης στον Πλακιά, έχασε την ισορροπία του και έπεσε ενώ περπατούσε. Κατά την πτώση του χτύπησε στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να του προκληθούν σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το περιστατικό συνέβη σε στιγμή κατά την οποία ο νεαρός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Διαβάστε επίσης

Λίγο αργότερα, ο 29χρονος μεταφέρθηκε από φιλικό του πρόσωπο στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου σήμερα τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή.

Την υπόθεση χειρίζεται το Α.Τ Αγίου Βασιλείου που ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.