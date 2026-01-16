Τραγική κατάληξη – Βρέθηκε νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12/1.

Σε ανάρτηση που έκανε η ομάδα «Anubis Coldcase K9» αναφέρεται:

Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους.

Για την εξαφάνιση του 25χρονου είχε βγάλει ανακοίνωση το Χαμόγελο του Παιδιού.