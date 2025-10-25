Τους "μάγκωσε" το περιπολικό της Άμεσης Δράσης, τους "κοσκίνισε" η Υ. Δ. Ε. Ε. Λάρισας

Κρατούμενοι μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα θα παραμείνουν οι τέσσερις νεαροί Λαρισαίοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. κατηγορούμενοι για πλήθος κλοπών.



Οι τέσσερις νέοι ηλικίας από 20 έως 23 ετών φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ως δράστες συνολικά 16 κλοπών σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ενεχυροδανειστήριο, πρακτορείο ΟΠΑΠ, καφετέρια, αρτοζαχαροπλαστείο, εμπορικά καταστήματα, κάβα ποτών και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, καθώς και για 2 κλοπές οχημάτων.

Διαβάστε επίσης



Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα οι 4 νεαροί το βράδυ της 24ης Ιουνίου έκλεψαν επιβατικό αυτοκίνητο από τη συνοικία του Αγίου Θωμά και το πρωί της επόμενης ημέρας, από ενεχυροδανειστήριο στην πλατεία Αγ. Βησσαρίωνος έκλεψαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρυσαφικά αξίας 5.800 ευρώ και μετρητά 3.100 ευρώ.

Μάλιστα για να σβήσουν τα ίχνη τους, πυρπόλησαν το κλεμμένο ΙΧ σε αγροτικό δρόμο προς τη Μεσοράχη του Δήμου Κιλελέρ.

Οι νέοι που φέρονται να ξεκίνησαν τη δράση τους τον περασμένο Ιανουάριο, συλλαμβάνονται για πρώτη φορά σε αντίθεση με τον πέμπτο συγκατηγορούμενο, έναν 27χρονο κάτοικο των Τρικάλων ο οποίος είναι γνώριμος των διωκτικών αρχών, δεν συνελήφθη ωστόσο καθώς παρήλθε το αυτόφωρο.

Όπως είναι γνωστό οι τέσσερις νεαροί εντοπίστηκαν στις 2.30 χθες τα ξημερώματα έξω από το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, ενώ από τον έλεγχο αστυνομικών της Αμεσης Δράσης στα δύο αυτοκίνητά τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ολοπρόσωπες κουκούλες, γάντια, αλλά και περί τα 1.000 ευρώ που σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. προέρχονταν από την κλοπή χρηματοκιβωτίου από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

Μάλιστα το χρηματοκιβώτιο που είχαν κλέψει οι δράστες από το ιδιωτικό σχολείο βρέθηκε -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» – πεταμένο στη συνοικία της Τούμπας.

Στα αυτοκίνητά τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, λοστοί, βαριοπούλα, ολοπρόσωπες κουκούλες και γάντια, ενώ βρέθηκε επίσης και ένα μηχανάκι -σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες κλοπές.

Οπως σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ. «όσον αφορά τη δράση τους, από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 14-01-2025 έως 07-09-2025, οι δράστες είχαν οργανωθεί μεταξύ τους, συγκροτώντας εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών-διαρρήξεων, προς πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.



Συγκεκριμένα, ενεργώντας με ίδια ή διαφορετική, κατά περίπτωση, σύνθεση και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και ιδίως κατά τους θερινούς μήνες στη Λάρισα, διέπραξαν ακόμη 15 κλοπές-διαρρήξεις σε επιχειρήσεις (4 πρατήρια υγρών καυσίμων, ενεχυροδανειστήριο, πρακτορείο ΟΠΑΠ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, κάβα ποτών), καθώς και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.



Προς υποβοήθηση της εγκληματικής τους δράσης, χρησιμοποιούσαν είτε τα αυτοκίνητα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, είτε 2 ακόμα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που είχαν αφαιρέσει.

Συνολικά, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, χρηματοκιβώτια, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ., ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκομίστηκε από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται άνω των 40.000 ευρώ.



Στην κατοχή των δραστών, καθώς και σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν, επιπλέον, και κατασχέθηκαν μία κουκούλα, τύπου «full face», είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα» καταλήγει η ΕΛ.ΑΣ..

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας όπου τους ασκήθηκε δίωξη για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής, κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια και, του εμπρησμού. Ενώ από τον Ανακριτή ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα προκειμένου να απολογηθούν και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Πηγή: eleftheria.gr