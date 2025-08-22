Τουρκική μαφία: Η λίστα της ΕΥΠ με τα 40 ονόματα και η συνεργασία με τη ΜΙΤ

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Πληροφοριακό δελτίο που περιλάμβανε τα ονόματα περίπου 40 Τούρκων που συνδέονται με την τουρκική μαφία στη χώρα μας συνέταξε τον Δεκέμβριο του 2024 η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Στη λίστα με τα ονόματα «φιγουράριζε» ο 30χρονος που συνελήφθη προχθές από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. σε βίλα στον Ωρωπό. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του iEidiseis.gr, στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται για το «ξήλωμα» της τουρκικής μαφίας που έχει «μετακομίσει» στην Ελλάδα, η ΕΥΠ συνεργάζεται με τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας (ΜΙΤ), οι οποίες διαβιβάζουν κατά καιρούς στοιχεία στις ελληνικές Αρχές για την παρουσία στη χώρα μας προσώπων που καταζητούνται στη γειτονική χώρα για συμμετοχή στο βαρύ οργανωμένο έγκλημα.

Η συνεργασία ΕΥΠ και ΜΙΤ έχει ως αποτέλεσμα να εντοπίζονται τα τελευταία χρόνια σε ελληνικό έδαφος Τούρκοι κακοποιοί που επιχειρούν να κάνουν «δουλειές» στην Ελλάδα. Όπως λένε στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα το καλοκαίρι του 2016 στην Τουρκία τα μέλη της τουρκικής μαφίας άρχισαν να υποδύονται τους διωκόμενους, προκειμένου να μπορούν με αυτόν τον «μανδύα» να ζητούν πολιτικό άσυλο.

Από τους έξι Τούρκους που συνελήφθησαν προχθές ξεχωρίζει ο εντοπισμός του 30χρονου που είχε χαρτογραφηθεί ως «βαρύ χαρτί». Από τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ προέκυψε ότι είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στην Ισπανία, όπου φέρεται να είχε επαφές για τη διακίνηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα υπήρχαν πληροφορίες ότι συνδεόταν με δύο Τούρκους με έδρα την Ισπανία. Ο 30χρονος, σύμφωνα με τη χαρτογράφηση της ΕΥΠ, επιχειρούσε να στήσει δίκτυο στην Ελλάδα, ενώ υπήρχαν κάποιες ενδείξεις εμπλοκής σε περιστατικά διακίνησης μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, δύο άτομα από την «ομάδα» του 30χρονου είχαν μπει στο μικροσκόπιο για διακίνηση μεταναστών με ιστιοφόρα και άλλα σκάφη από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά.

Επίσης, από τις παρακολουθήσεις των συλληφθέντων είχε προκύψει ότι επισκέπτονταν κατάστημα μεταφοράς χρημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο έφταναν με σάκους που πιθανότατα περιείχαν μετρητά.

Η βασική έδρα των Τούρκων ήταν μία βίλα στον Ωρωπό. Εκεί ζούσε ο 30χρονος μαζί με τη γυναίκα του. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί στην πατρίδα του για εφτά διαφορετικά αδικήματα, ανάμεσά τους ανθρωποκτονία από πρόθεση, ναρκωτικά και διακίνηση πυρομαχικών. Στην Ελλάδα δήλωνε κουρδικής καταγωγής, ενώ είχε υποβάλλει αίτημα για άσυλο και είχε λάβει προσωρινό έγγραφο για τη διαμονή του στη χώρα μας.

Κατά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνελήφθη στη χώρα μας και ο αδερφός του, ενώ ο πατέρας του (που είχε στην Τουρκία το προσωνύμιο «μάγειρας») είχε συλληφθεί στο παρελθόν από τις τουρκικές Αρχές για ναρκωτικά.

Από την έρευνα της ΕΥΠ που είχε γίνει το 2024 είχαν προκύψει -μεταξύ άλλων- επαφές του με μέλη σκληρής ομάδας μαφιόζων στην Τουρκία που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος αποτελούν τη «συνέχεια» της δράσης διαβόητου Τούρκου κακοποιού που σκοτώθηκε το 1999 στη γειτονική χώρα.

Τα μέλη της τουρκικής μαφίας που συνελήφθησαν προχθές είχαν… αδυναμία στα ακριβά αυτοκίνητα και τη… μεγάλη ζωή. Παράλληλα, όμως, δεν ήθελαν να κινήσουν τις υποψίες των Αρχών. Έτσι, φρόντιζαν να φέρνουν στην Ελλάδα τα αυτοκίνητα από τη Βουλγαρία χρησιμοποιώντας μεταφορικές εταιρείες. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε συνολικά έξι Τούρκους σε επιχειρήσεις που έγιναν σε Ωρωπό, Μεσόγεια και Νέο Βουτζά.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ιδιόχειρες σημειώσεις που βρέθηκαν σε ένα από τα σπίτια, όπως και συνολικά εννιά κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν και μπορεί να ανοίξουν τη βεντάλια των ερευνών ξεδιπλώνοντας τις επαφές τους (εντός και εκτός Ελλάδος).

Σημειώνεται ότι τόσο η ΕΥΠ όσο και το ελληνικό FBI θεωρούν ότι με τις έξι συλλήψεις «χτύπησαν» έναν βασικό πυρήνα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, που εάν δεν «ξηλωνόταν» πολύ σύντομα θα είχε στήσει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα με διεθνικά χαρακτηριστικά.

