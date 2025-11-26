Τουρκικές εταιρείες υπέγραψαν συμβόλαια 6,5 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας

Τουρκικές εταιρείες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν το τουρκικό ολοκληρωμένο αντιαεροπορικό αμυντικό σύστημα πολλαπλών επιπέδων «Χαλύβδινος Θόλος», ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB Χαλούκ Γκοργκούν ανέφερε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδοχές τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από την τουρκική εταιρεία όπλων Roketsan, προσθέτοντας ότι ο «Χαλύβδινος Θόλος» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώρια συστήματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ