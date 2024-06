Τουρκία: Τέσσερις νεκροί και πολλοί τραυματίες από έκρηξη αερίου σε εστιατόριο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε μια έκρηξη που προκλήθηκε από φιάλη αερίου σε εστιατόριο στη δυτική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Τέσσερις πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν, ορισμένοι από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Έλμπαν.

Ο δήμαρχος της πόλης Τόρμπαλι, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μιλώντας στο στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ανέφερε τον ίδιο αριθμό θανάτων υπολογίζοντας τον αριθμό των τραυματιών σε 20, εκ των οποίων 10 τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από φιάλη αερίου.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια δείχνουν τις προσόψεις πολλών κτιρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την έκρηξη.

#UPDATE #BREAKING #TURKIYE #TURKEY #IZMIR

🔴 TURKIYE :📹 MOMENT OF GAS EXPLOSION AT A RESTAURANT IN TORBALI DISTRICT IN IZMIR CITY!

The explosion occured in a crowded area

At least 5 people died, 63 injured,- 10 seriously-. #LoULTIMO #TURQUIA #Explosion #Patlama pic.twitter.com/c11CKj2cy8

— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) June 30, 2024