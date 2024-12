Τουρκία: Συντριβή ελικοπτέρου σε προαύλιο νοσοκομείου – 4 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Ασθενοφόρο-ελικόπτερο συνετρίβη το πρωί της Κυριακής (22.12.24) στο προαύλιο νοσοκομείου, στην πόλη Μούγλα της Τουρκίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με τη yenisafak, τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, ανασύρθηκαν νεκρά. Πρόκειται για δύο πιλότους, έναν γιατρό και ακόμα ένα μέλος του προσωπικού.

Μετά την ανακοίνωση του ατυχήματος ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών, ιατρικών μονάδων και αστυνομίας, βρίσκονται στο σημείο της συντριβής.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Idris Akbyk ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο χτύπησε το κτήριο του νοσοκομείου κατά την απογείωση.

Additional footage from scene of helicopter crash into hospital in Mugla, Türkiye https://t.co/ZJJErGHqPl pic.twitter.com/DDi92OaDdV

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) December 22, 2024