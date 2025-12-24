Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης σε συντριβή αεροσκάφους- ΒΙΝΤΕΟ

Συνετρίβη έξω από την Άγκυρα ιδιωτικό αεροσκάφος στο οποίο, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, επέβαινε υψηλόβαθμη στρατιωτική αποστολή από τη Λιβύη.

Μεταξύ των επιβαινόντων ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης, ο αντιστρατηγός Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, καθώς και o αρχηγός του Στρατού, όπως μεταδίδει το CNN Türk.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, στις 20:52 (τοπική ώρα, 19:52 στην Ελλάδα) χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος τύπου Falcon 50, το οποίο είχε απογειωθεί λίγο νωρίτερα, στις 20:10, από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, την πρωτεύουσα της Λιβύης.

Από το αεροσκάφος ελήφθη σήμα με αίτημα για έκτακτη προσγείωση, την ώρα που αυτό πετούσε πάνω από την περιοχή Χάιμανα, στα νοτιοδυτικά της Άγκυρας. Ακολούθως χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν επί τόπου, σε απόσταση 2 χλμ από το χωριό Κεσίκαβακ στην περιοχή Χάιμανα.

Το αεροσκάφος μετέφερε πέντε επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από εταιρεία της Μάλτας.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες περιοίκων και βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu, κατά τη συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε έκρηξη.

🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Χθες Δευτέρα, η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

Γ. Μανδαλίδης

Λιβύη: Ο πρωθυπουργός Ντμπέιμπα λέει πως ενημερώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα

Ο επικεφαλής της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη Λιβύη, Αμπντελχαμίντ Ντμπέιμπα, δήλωσε απόψε πως ενημερώθηκε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ, σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροσκάφους του στα περίχωρα της τουρκικής πρωτεύουσας.

Διευκρίνισε ότι στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης αρκετοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι της Λιβύης.