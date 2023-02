Τουρκία: Η στιγμή που διασώστες στην Αντιόχεια πηδούν έντρομοι από το παράθυρο λόγω μετασεισμού - ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες είναι οι μετασεισμοί στην Τουρκία μετά τους σεισμούς των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ που χτύπησαν τη χώρα αλλά και την Συρία τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου.

Η γη στην Τουρκία δεν έχει σταματήσει να τρέμει, με κάθε σεισμό να είναι επικίνδυνος για νέες καταρρεύσεις, άρα και νέους εγκλωβισμούς, ειδικά των διασωστών.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο twitter, δείχνει διασώστες στην Αντιόχεια να έχουν μπει σε κτίριο για να ψάξουν εγκλωβισμένους. Ωστόσο ένας νέος μετασεισμός σημειώνεται, και έντρομοι πηδούν από το παράθυρο, πέφτοντας σε στρώματα τοποθετημένα για να μη χτυπήσουν.

Οι μετασεισμοί υπολογίζεται πως πλησιάζουν τους 2.000. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 33.000.

Πάντως ακόμα και μια εβδομάδα μετά δε σταματούν τα θαύματα, με κόσμο να συνεχίζει να βγαίνει ζωντανός από τα συντρίμμια.

Δείτε το βίντεο με τους διασώστες

Moment of panic among the American and French rescue teams caused by aftershock in quake-hit Türkiye's Antakya district caught on camera https://t.co/4Y4dvhCKG7 pic.twitter.com/YKeFl9onHv

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 12, 2023