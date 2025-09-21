Τουμπάρισε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό - ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα, με εκτροπή - ανατροπή ΙΧΕ είχαμε δέκα περίπου λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο 121ο χλμ, πάνω ακριβώς στη γέφυρα του Μαρτίνου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες του lamiareport.gr.

Από μέσα βγήκαν δύο άτομα, οδηγός - συνοδηγός, χωρίς ευτυχώς να έχουν τραυματιστεί.

Δε χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής παρά μόνο τα πληρώματα του Α’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και το συνεργείο της Νέας Οδού για τη σήμανση του οδοστρώματος, καθώς μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από το σημείο, παρέμεινε κλειστή η δεξιά λωρίδα και η ΛΕΑ.