«Tow»: Μια «οδύσσεια» επιβίωσης για τη Ρόουζ Μπερν στη νέα της ταινία [Trailer]

Η ταινία «Tow» με πρωταγωνίστρια την πρόσφατα υποψήφια για Όσκαρ Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne), «βουτά» στα άδυτα της αμερικανικής τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Στέφανι Λέινγκ (Stephanie Laing), το φιλμ το οποίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία, έκανε πρεμιέρα στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα και της Τραϊμπέκα το 2025.

Διαβάστε επίσης

Η πλοκή ακολουθεί την Amanda Ogle από το Σιάτλ, η οποία ζει στο αυτοκίνητό της, ένα Toyota Camry του 1991.

«Η ζωή της ανατρέπεται όταν το όχημα -το μοναδικό της κατάλυμα- κλέβεται και στη συνέχεια κατάσχεται από τις αρχές. Όπως αποκαλύπτει το τρέιλερ, η υπόθεση εξελίσσεται σε μια εξαντλητική νομική περιπέτεια εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού παραλογισμού, όπου η ηρωίδα καλείται να πληρώσει ένα δυσβάσταχτο αντίτιμο για ένα σφάλμα που δεν διέπραξε ποτέ η ίδια».